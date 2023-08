Marcinelle: Tajani a commemorazione tragedia per non dimenticare sacrificio italiani nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Tajani, “chi guarda al proprio passato e ricorda chi ha fatto sacrifici, può avere un futuro diverso e guardare con ottimismo al futuro”, mentre “chi dimentica rischia di non avere futuro perché ciò che abbiamo oggi lo hanno costruito queste persone”. “L’Italia è fiera dei connazionali che hanno perso la vita a Marcinelle: hanno dimostrato cosa vuol dire essere coraggiosi, battersi per le loro famiglie e per vivere una vita dignitosa. Questo tragico evento ha rinsaldato l’amicizia fra Italia e Belgio”, ha aggiunto il ministro. “Se non ci fosse stato questo capitale umano, il Belgio non sarebbe stato un Paese ricco, così come nel caso dei tanti lavoratori italiani che dal sud sono andati verso il nord e hanno reso forte l'industria del settentrione. Il lavoro è dignità e libertà”, ha sottolineato il titolare della Farnesina. “Purtroppo nel 2023 ci sono ancora donne e uomini che muoiono”, ha aggiunto il ministro, precisando che è arrivato il momento di dire “basta”, e di stabilire, prima di tutto, “buone regole per le imprese e i lavoratori”. (segue) (Res)