Marcinelle: Tajani a commemorazione tragedia per non dimenticare sacrificio italiani nel mondo (3)

- Quella di Tajani nel sito di Bois du Cazier è stata la prima visita di un vicepresidente del Consiglio: come ha riferito il ministero degli Esteri in vista dell’anniversario, la sua presenza alla commemorazione della tragedia è volta a sottolineare l’importanza che il governo attribuisce all’emigrazione storica, ma anche a quella dei nostri giorni. “Ora abbiamo tante donne e uomini che sono i nuovi migranti. Dobbiamo ricordare sempre che sono persone. La dignità della persona deve essere al centro”, ha detto il ministro. “Bisogna lavorare per favorire una migrazione regolare, per dare diritti a chi viene nella nostra Europa e dobbiamo allo stesso tempo combattere chi organizza il traffico di essere umani”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. A questo proposito, Tajani ha spiegato che il Mediterraneo deve diventare un “mare di pace” e che “come europei dobbiamo favorire la crescita del continente africano, e combattere il cambiamento climatico e il terrorismo”. Ma per raggiungere questi obiettivi, ha osservato il ministro, “serve l’impegno di tutta l’Europa, l’Europa che tutti quei lavoratori hanno contribuito a costruire venendo anche da lontano, come avvenuto a Marcinelle”. (segue) (Res)