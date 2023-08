Marcinelle: Tajani a commemorazione tragedia per non dimenticare sacrificio italiani nel mondo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla commemorazione del tragico incidente che si è verificato 1956 hanno preso parte anche la regina emerita Paola Ruffo di Calabria e i membri della famiglia reale belga, nonché funzionari del Paese e cittadini, alcuni dei quali parenti delle vittime. La cerimonia si è aperta con la benedizione della campana “Maria mater orphnorum” e i suoi 262 rintocchi, accompagnati dalla lettura dei nomi di tutti coloro che hanno perso la vita a causa dell'incidente nella miniera. Per rendere omaggio alle vittime italiane, due Tornado del sesto stormo dell’Aeronautica militare hanno sorvolato il sito minerario. Al termine della cerimonia, Tajani ha prima inaugurato una nuova targa dedicata ai minatori morti nella tragedia, apposta nel cosiddetto “muro delle targhe”, e ha poi deposto una corona di fiori davanti al Monumento alle vittime. Le targhe, così come il monumento, sono simboli del ricordo e d'altronde, come affermato dallo stesso Tajani, “chi guarda al proprio passato e ricorda chi ha fatto sacrifici, può avere un futuro diverso e guardare con ottimismo al futuro. Chi dimentica rischia di non avere futuro perché ciò che abbiamo lo hanno costruito queste persone”. (Res)