Carcere: Sappe, penitenziario Rieti fuori controllo, detenuto incendia la cella

- Ennesimo grave episodio verificatosi nella mattinata di oggi, quando, un detenuto di origine nord africana ubicato al reparto G1 secondo piano, a seguito di una perquisizione ordinaria ha dato in escandescenza dando fuoco ai materassi della propria cella, "solo il tempestivo intervento degli uomo e le donne della polizia penitenziaria ha evitato il peggio, ma nonostante tutto, un poliziotto penitenziario ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso del vicino ospedale De Lellis per il troppo fumo tossico inalato". La denuncia è di Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. "Ormai poter svolgere i propri doveri presso la Casa Circondariale di Rieti sta diventando una vera e propria impresa - aggiunge - ad ogni minima iniziativa presa dalla Polizia Penitenziaria diventa pretesto da parte dei detenuti di inscenare situazioni di protesta, questa mattina l' ennesima sceneggiata, ma non solo sempre questa mattina un altro detenuto, al quale a seguito di altra perquisizione ordinaria sono state rinvenute nella propria cella diverse pasticche di psicofarmaci, con la scusante di stare male si è recato presso la locale infermeria ed ha minacciato le due infermiere di turno con una lametta occultato tra le mani, pretendendo da queste ultime la somministrazione di terapia, le stesse infermiere prese da incredulità e paura sono rincorse alle cure del pronto soccorso. La denuncia del Sappe primo Sindacato di Polizia Penitenziaria è dura, siamo stanchi di subire, intervengano i vertici, lo Stato non riesce a rispondere ai continui attacchi provenienti da delinquenti senza scrupolo". (segue) (Com)