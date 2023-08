Speciale scuola: Lazio, Maura (Fd'I), ordine del giorno per impedire chiusura scuola volo elicotteri Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo la notizia della prossima soppressione della scuola di volo elicotteri ubicata presso il 72° Stormo aeroporto Moscardini di Frosinone, "nei prossimi giorni presenterò in regione un ordine del giorno per impegnare giunta e consiglio a fare di tutto perché ciò non avvenga. Questa struttura, dove attualmente sono occupati all'incirca 700 militari e 100 civili in pianta stabile ed dove ogni anno transitano, per il corso di pilotaggio, altri 100 militari di tutte le Forze Armate, anche internazionali ha un'importanza rilevante per il territorio Ciociaro". Lo dichiara, in una nota, Daniele Maura, vice capogruppo Fd'I Regione Lazio. "L'indotto che viene prodotto, - aggiunge - vale circa 2 milioni di euro con 100 occupati. Inoltre da non trascurare la collaborazione con il Gruppo Leonardo dove nei due stabilimenti di Frosinone e Anagni vi è un servizio di manutenzioni degli elicotteri della Scuola. Lo stesso Gruppo Leonardo inoltre genera un ulteriore indotto, collegato proprio ai servizi di manutenzione degli elicotteri. Il 72 stormo ha da sempre ricoperto un ruolo di particolare rilievo nell'attività dell'Aeronautica Militare ed è stato da sempre un 'fiore all'occhiello' per la nostra provincia". (Com)