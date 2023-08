Speciale scuola: Frassinetti, educazione motoria si rafforza con concorso per 1.740 docenti primaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo ritiene che lo sport sia importante per i bambini, sia da un punto di vista educativo che per la loro salute, e per questo intende potenziare le ore di educazione motoria per le classi quarte e quinte nelle scuole primarie. “La dimostrazione concreta è la pubblicazione odierna del bando di concorso per titoli ed esami, abilitante, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.740 docenti di Educazione motoria che si svolgerà nel corso dell'anno scolastico 2023/2024”. Lo dichiara in una nota Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito con delega allo Sport. “Dopo aver reintrodotto qualche giorno fa i Giochi della Gioventù, ecco un altro passo fondamentale per potenziare l'attività sportiva a scuola", aggiunge. (Rin)