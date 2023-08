Speciale scuola: Piemonte, 3 milioni di euro per migliorare la qualità dell'aria nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È come sempre una priorità assoluta garantire nelle scuole del Piemonte la tutela della salute e la sicurezza dei nostri studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico: introdurre degli ulteriori migliorativi per il loro benessere è un passo avanti che dimostra la nostra massima attenzione. Lo ha affermato l'assessore all'istruzione del Piemonte Elena Chiorino, commentando la nuova misura sperimentale per migliorare la qualità dell'aria nelle classi. Il bando partirà domani e durerà fino al 19 settembre. "La scuola è il luogo dove i nostri figli trascorrono la maggior parte del loro tempo e per questo dobbiamo garantire loro luoghi confortevoli, accoglienti e adatti per le attività didattiche. Con questa nuova misura sperimentale, finanziata con 3 milioni di euro, in sinergia con gli amministratori locali, verranno installati sistemi di purificazione/ventilazione meccanica dell'aria in classe con l'utilizzo di strumenti innovativi di ultima generazione", ha concluso Chiorino. (Rpi)