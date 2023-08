Enti locali: Corte dei conti, Roma tra le 6 grandi Città metropolitane in disavanzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le 14 Città metropolitane d'Italia, Roma è tra le sei il cui bilancio è in disavanzo, insieme a Bari, Catania, Firenze, Napoli, Palermo e Torino. In tutto, in Italia, sono 1.103 i Comuni che nel 2021 hanno registrato un disavanzo: il fenomeno assume toni più rilevanti nei Comuni di maggiori dimensioni e infatti, su 11 enti con oltre 250.000 abitanti 7 sono in disavanzo. Gli impegni relativi alle spese per gli investimenti, sostenute dalle Città metropolitane nel 2021 - secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti - al netto del Fondo pluriennale vincolato, risultano pari a 510 milioni di euro, 75 milioni in più rispetto all’esercizio precedente, con un incremento percentuale pari al 17,2 per cento, in controtendenza rispetto a quanto osservato nel precedente referto -36,7 per cento. (segue) (Rer)