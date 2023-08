Enti locali: Corte dei conti, Roma tra le 6 grandi Città metropolitane in disavanzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distribuzione delle spese a livello territoriale, così come osservato per le spese correnti, non è omogenea. Tutte le Città metropolitane allocate in Regioni a statuto speciale registrano tassi di crescita elevati: Messina vede quadruplicati gli importi del 2020 (+303,5 per cento); Palermo ha importi quasi triplicati nel 2021 (+183,7 per cento), Catania e Cagliari vanno oltre il raddoppio. Anche le Città metropolitane di Milano, di Venezia e di Reggio Calabria registrano incrementi intorno al 40 per cento. In controtendenza, rispetto al dato medio nazionale, sono invece le Città metropolitane in disavanzo: Roma Capitale, vede gli impegni del 2021 quasi dimezzati rispetto al 2020 (-49,3 per cento), Bari (-21 per cento), Firenze (-10,7 per cento) e Napoli (-7,9 per cento). La Città metropolitana di Torino mantiene valori pressoché inalterati nel biennio (-1,1 per cento). (segue) (Rer)