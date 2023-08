Enti locali: Corte dei conti, Roma tra le 6 grandi Città metropolitane in disavanzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analisi della Corte dei conti fa riferimento al rapporto sulla salute dei conti pubblici degli enti locali tra il 2020 e il 2021. E nel 2021 il disavanzo degli enti con parte disponibile negativa, nel complesso, si riduce del 13 per cento, per circa 1,31 miliardi rispetto allo scorso esercizio. Roma registra un calo del 7,5 per cento sulle entrate correnti: si passa dai 521.113.000 euro del 2020 ai 481.882.000 del 2022. Contestualmente si rileva una lieve flessione di -0,4 per cento delle spese correnti: tra il 2020 e il 2021 passano da 448.239.000 a 446.382.000. Lievitano vertiginosamente, invece, forse anche per effetto dei fondi Pnrr, gli investimenti: per le entrate in conto capitale si rileva +302 per cento, si passa da 48.828.000 del 2020 a 196.286.000 del 2021. Anche se gli impegni, in conto capitale, crollano al -49,3 per cento: si passa dai 64.070.000 del 2020 ai 32.495.000 del 2021. (Rer)