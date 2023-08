Spagna: nel primo semestre 337 morti sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno in Spagna gli incidenti sul lavoro hanno causato 337 morti, 57 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo le statistiche pubblicate oggi dal ministero del Lavoro, del numero totale di decessi, 277 si sono verificati durante la giornata lavorativa e 60 durante il tragitto tra la casa ed il posto di lavoro (53 per incidenti stradali e 7 per cause naturali). La maggior parte dei decessi registrati durante la giornata lavorativa è dovuta a cause naturali, come infarti o ictus (126), seguiti da incidenti stradali (42) e da colpi dovuti a cadute (37), mentre è stato registrato un solo decesso per calore nonostante le alte temperature. (Spm)