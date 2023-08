Slovenia: Golob, il 14 agosto sarà una giornata festiva dedicata alla solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 14 agosto in Slovenia sarà una giornata festiva dedicata alla solidarietà "per aiutare un conoscente, un vicino, un amico, chiunque sia stato colpito dalle gravi alluvioni". Lo ha annunciato su Instagram il primo ministro Robert Golob. Il ministro ha riferito di aver ricevuto in questi giorni molte idee e suggerimenti da parte dei cittadini su come il governo dovrebbe rispondere al disastro che ha colpito la Slovenia in questi giorni. "Il governo ha deciso che il 14 agosto sarà un giorno dedicato alla solidarietà. Un giorno in cui tutta la Slovenia si riunirà e in cui ognuno di noi farà la propria parte secondo le proprie forze. Sono sicuro che la Slovenia può farcela", ha annunciato Golob. "È lunedì prossimo, il che significa che con il fine settimana precedente e la Festa dell'Assunzione di Maria di martedì, i giorni liberi consecutivi saranno quattro", ha sottolineato Golob. (Seb)