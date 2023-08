© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vernice sulla facciata della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, un atto da delinquenti, uno sfregio a uno dei simboli della città", lo scrive sui social Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. "Questi vandali vengano identificati e puniti. Non basterà una bomboletta spray per cancellare la storia, la cultura e la bellezza di questo luogo", conclude. (Com)