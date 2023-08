Ucraina: Rutte sente Zelensky, focus su riunione Gedda e F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro olandese Mark Rutte ha avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incentrato sulla riunione dello scorso fine settima a Gedda. "È importante continuare a parlare di pace in Ucraina con questo ampio gruppo di Paesi. Abbiamo anche discusso degli sviluppi sul fronte e degli attacchi implacabili, casuali e brutali contro obiettivi civili ucraini e scorte di cibo", ha spiegato Rutte su X (ex Twitter). "Ho sottolineato che i Paesi Bassi continueranno a sostenere l'Ucraina, e che in particolare stiamo esaminando cos'altro possiamo fare per rafforzare le difese aeree ucraine. Un modo in cui stiamo aiutando è lavorare con i nostri partner ad addestrare i militari ucraini a pilotare gli F-16", ha aggiunto il premier olandese. (Kiu)