Spagna: Sanchez continua vacanze a Lanzarote dopo il soggiorno in Marocco

- Il presidente del governo uscente spagnolo, Pedro Sanchez, si è stabilito nella residenza reale di La Mareta a Lanzarote, nelle Isole Canarie, per continuare le sue vacanze con la famiglia dopo il soggiorno in Marocco. Dopo il suo viaggio a Marrakech e Tangeri, Sanchez è rientrato ieri a Madrid prima di tornare come ogni anno alla residenza di La Mareta, un complesso costruito a suo tempo per il re Hussein di Giordania e poi donato dal re emerito Juan Carlos allo Stato spagnolo.(Spm)