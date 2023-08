Speciale difesa: Usa-El Salvador, Blinken riceve omologa Hill, focus su sicurezza e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha più volte stilato rapporti critici sull'esercizio e il rispetto dei diritti umani in El Salvador. L'ultimo, il rapporto annuale 2022 pubblicato a marzo scorso, ha messo tra le altre cose l'accento sugli "omicidi, le sparizioni forzate e le torture", ma anche "condizioni penitenziarie dure", arresti arbitrari, violazioni della privacy, restrizioni alla libertà di espressione, e dei mezzi di comunicazione, così come episodi di corruzione governativa. L'ambasciatore Usa a San Salvador, William Duncan, ha trasmesso al governo Bukele la preoccupazione di Washington sul rispetto del giusto processo, pur nel contesto dello stato di emergenza in vigore da oltre un anno. Al tempo stesso, Duncan ha comunque riconosciuto i successi della strategia governativa, segnalando che "non c'è nessuno che non sia contento" della sicurezza nel Paese. Arrivato alla guida del Paese, Bukele si è da subito intestato una serrata politica di contrasto alla criminalità - animata dalle famigerate bande locali -, con azioni sovente criticate dagli organismi a difesa dei diritti umani. (Was)