Speciale difesa: Repubblica Ceca, vicepremier Rakusan riceve presidente del Mozambico Nyusi

- La delegazione ceca comprende anche i rappresentanti dei ministeri della Salute, della Difesa e degli Affari esteri. Nel secondo giorno della sua visita ufficiale in Repubblica Ceca il presidente del Mozambico incontrerà anche la presidente della Camera dei deputati Marketa Pekarova Adamova e pranzerà con il vicepresidente del Senato Jiri Drahos. Nel pomeriggio Nyusi si trasferirà a Brno, dove visiterà l'Università della Difesa. Nyusi ha incontrato il presidente della repubblica Petr Pavel al Castello di Praga. Dopo l'incontro Pavel ha detto ai giornalisti che la Repubblica Ceca può svolgere un ruolo più importante in Africa rispetto al passato. Secondo Pavel, infatti, il rafforzamento della cooperazione con gli Stati africani è nell'interesse di tutta l'Europa, in modo che questa regione non sia lasciata all'influenza di Russia e Cina. (Vap)