Speciale difesa: Francia, ministro Lecornu, politica nazionale in Sahel non è stata un "fallimento"

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa francese, Sebastian Lecornu, ha dichiarato che non si può dire che l'operazione Barkhane, guidata dall'esercito francese contro i gruppi islamisti nella regione africana del Sahel, sia stata un "fallimento". In un messaggio su X, Lecornu ha commentato così una lettera firmata da oltre 90 parlamentari di tutti gli schieramenti che hanno chiesto al presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, un ripensamento della politica francese in Africa. Il ministro ha evidenziato che l'esercito francese non ha mai smesso di respingere i gruppi terroristici nel Sahel "salvando migliaia di vite sul campo e proteggendo quelle dei cittadini francesi dalla minaccia di attacchi" sul territorio francese. "No, non possiamo parlare di fallimento se guardiamo alla situazione della sicurezza in Mali dopo il ritiro delle truppe francesi, il destino della Minsuma e l'avvento di questa giunta militare", ha aggiunto Lecornu. (Frp)