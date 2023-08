Speciale difesa: Niger, leader golpista Tchiani nomina il nuovo premier, è l'ex ministro delle Finanze Zeine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della giunta militare golpista del Niger, il generale Abdourahmane Tchiani, ha nominato l'ex ministro delle Finanze Ali Mahaman Lamine Zeine come nuovo primo ministro dopo il colpo di Stato del 26 luglio. La sua nomina è stata annunciata in una dichiarazione letta ieri sera sul canale televisivo statale "Télé Sahel" lunedì sera da un portavoce della giunta. Zeine sostituisce Mahamadou Ouhoumoudou, che al momento del golpe si trovava in Italia per partecipare al vertice della Fao di Roma. Zeine, 50 anni, è stato direttore di gabinetto e ministro delle Finanze dal 2001 fino al rovesciamento del defunto ex presidente Mamadou Tandja da parte dell'esercito nel 2010. Negli ultimi anni Zeine ha lavorato anche per la Banca africana di sviluppo in Ciad, Costa d'Avorio e Gabon. Oltre al nuovo premier, la giunta ha anche nominato il generale di brigata Amadou Didilli come nuovo capo dell'Alta autorità per il consolidamento della pace (Hacp) e il generale di brigata Abou Tague Mahamadou come nuovo ispettore generale dell'esercito e della gendarmeria nazionale. Il colonnello Ibro Amadou Bachirou è invece il nuovo capo di Stato maggiore privato del leader della giunta Tchiani e il tenente colonnello Habibou Assoumane è il nuovo comandante della guardia presidenziale. (Res)