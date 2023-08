Speciale difesa: Niger, governo del Mali, sanzioni Cedeao "illegali, illegittime e disumane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del governo militare del Mali, Abdoulaye Maiga, ha descritto le sanzioni imposte dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) contro il Niger come "illegali, illegittime e disumane". In una nota, il portavoce ha quindi denunciato che Burkina Faso, Mali e Niger hanno a che fare con le “conseguenze socio-economiche, di sicurezza, politiche e umanitarie negative della pericolosa avventura della Nato in Libia da oltre un decennio” e ha incoraggiato i nigerini a essere "resilienti e stoici" in questi "tempi difficili", assicurando loro la vittoria e "l'incrollabile sostegno" da parte di Bamako. La dichiarazione giunge dopo che ieri una delegazione ufficiale congiunta delle giunte golpiste di Mali e Burkina Faso si è recata in visita a Niamey in segno di “solidarietà” con il Niger, teatro di un golpe militare lo scorso 26 luglio e sotto la minaccia di un intervento militare da parte dei Paesi dell'Africa occidentale. Già la scorsa settimana i leader militari del Mali e del Burkina Faso avevano messo in guardia contro un intervento militare della Cedeao in Niger, affermando che si tratterebbe di una "dichiarazione di guerra" nei loro confronti. (Res)