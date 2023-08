Speciale difesa: Niger, Tajani, trovare soluzione diplomatica, no a intervento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’auspicio è che per il Niger si possa trovare una soluzione diplomatica, senza conflitti. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel punto stampa al sito di Bois du Cazier dove è in corso la commemorazione del 67mo anniversario della tragedia di Marcinelle. “Bisogna garantire la democrazia e permettere al presidente Bazoum di tornare in libertà ma bisogna farlo con la forza del dialogo e della diplomazia. È quello che noi vogliamo fare e ci auguriamo che anche i Paesi dell’Africa occidentale seguano questo percorso, come sta facendo l’Algeria che pure sostiene il presidente deposto dal colpo di stato”, ha detto. “l’Italia spinge in questa direzione, stando che per noi la parola democrazia è fondamentale anche in Niger, però nessun intervento militare, tantomeno intervento europeo”, ha aggiunto Tajani. (Beb)