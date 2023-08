Speciale difesa: Niger, Russia, Nuland a Niamey pensava di fare come avvenuto in Ucraina nel 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recandosi in Niger la vicesegretaria di Stato Usa Victoria Nuland pensava di poter agire come avvenuto nel 2014 in Ucraina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la visita lampo di Nuland a Niamey per tentare di trovare una soluzione diplomatica al colpo di stato militare nel Paese africano. "Victoria Nuland pensava che con il Niger si potesse fare lo stesso che con l'Ucraina: distribuire panini? Un regime delle banane come quello di Kiev non si trova più", ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram. (Rum)