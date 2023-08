Stellantis: Palombella (Uilm), serve incontro con governo e azienda prima del protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Al di là delle buone intenzioni del ministro, “quello che abbiamo chiesto oggi al tavolo in videoconferenza è che ci sia un incontro tra governo, sindacati e Stellantis prima del 10 settembre, ovvero prima della data in cui il ministro vorrebbe sottoscrivere un protocollo con l’azienda”. Così il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, al tavolo su Stellantis con il ministro Urso. “Come abbiamo più volte ribadito non possiamo essere convocati a bocce ferme, ma dobbiamo essere coinvolti e poter trattare nel momento in cui si prendono decisioni che interessano i lavoratori. Per la conclusione positiva del percorso, infatti – aggiunge – sarà indispensabile stabilire prima tutte le garanzie per noi imprescindibili: salvaguardia occupazione per tutti i lavoratori nei cinque stabilimenti che producono auto e in quello che fa veicoli commerciali, salvaguardia dell’indotto e particolare attenzione alla componentistica e ai servizi anche in vista della transizione ecologica e digitale. Senza queste garanzie, per noi sarebbe impossibile negoziare con l’azienda al di fuori degli accordi presi col governo e non sarebbe accettabile”. “Da oggi al 31 dicembre – conclude Palombella – quando si dovrà concludere questo percorso, se ci saranno incontri di dettaglio dovranno tenere conto di quelle garanzie. Di certo non è nostra abitudine sottrarci al confronto, ma senza alcune condizioni non potrà esserci un accordo di sviluppo”. (Rin)