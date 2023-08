Marcinelle: Bernini, simbolo del sacrificio e del coraggio degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- La miniera di Marcinelle "rimarrà per sempre un simbolo del sacrificio, del coraggio e della forza di volontà di tutti gli italiani che difendono la dignità del lavoro". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini che aggiunge: "L’8 agosto di sessantasette anni 136 nostri connazionali persero la vita a mille metri di profondità nella terra del Bois du Cazier in Belgio. Una tragedia che ha segnato profondamente la comunità mineraria e ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del nostro Paese e dell’Europa intera". "Voglio ricordare e onorare - conclude il ministro - le vite perdute di tutti coloro che all’indomani della Seconda guerra mondiale emigrarono in cerca di nuove opportunità. E con loro il sacrificio di tutti gli italiani che con il lavoro hanno contribuito alla ripresa e alla crescita del nostro Paese". (Rin)