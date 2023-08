Ucraina: “Cnn”, intelligence occidentali sempre più dubbiose su efficacia controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi d’intelligence occidentali sono sempre più dubbiosi sull’effettiva capacità delle forze dell’Ucraina di recuperare i territori occupati dalla Russia. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn” citando quattro fonti ufficiali. “Vedremo nelle prossime due settimane se c’è la possibilità di compiere qualche progresso. Ma è estremamente improbabile che vi siano progressi in grado di modificare gli equilibri del conflitto”, spiega un diplomatico occidentale. “Gli aggiornamenti che riceviamo non sono entusiasmanti. Ci ricordano delle difficoltà che (le forze ucraine) affrontano. Si tratta del momento più difficile della guerra”, afferma da parte sua il rappresentante democratico Mike Quigley, rientrato recentemente dall’Europa, dove ha incontrato gli ufficiali statunitensi responsabili dell’addestramento dei militari ucraini. Secondo la “Cnn”, il principale ostacolo alla controffensiva di Kiev è costituito dalle molteplici linee difensive erette dalle forze russe nelle zone orientali e meridionali del Paese, con decine di migliaia di mine anti-persona e ampie reti di trincee. (segue) (Was)