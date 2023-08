Ucraina: “Cnn”, intelligence occidentali sempre più dubbiose su efficacia controffensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine hanno subito ingenti perdite nel tentativo di superarle e i comandanti hanno deciso di ritirare alcune unità per ridurre il numero dei morti. “I russi hanno diverse linee difensive e (gli ucraini) non sono riusciti nemmeno a superare la prima. Se non hanno sfondato nelle ultime sette, otto settimane, quanto è probabile che ci riescano improvvisamente nel prossimo futuro, con forze in via di esaurimento? Le condizioni sono particolarmente dura”, osserva ancora il diplomatico occidentale. Le fonti della “Cnn” sottolineano anche come proprio i lenti progressi della controffensiva abbiano indotto le forze ucraine a colpire con più frequenza in territorio russo per “cercare di mostrare la vulnerabilità” di Mosca. Il timore di alcuni funzionari d’intelligence occidentali è che il sempre più ampio divario tra aspettative e risultati della controffensiva possa portare i generali ucraini ad accusarsi a vicenda e creare crepe all’interno di un’alleanza internazionale rimasta abbastanza solida dall’inizio della guerra. (Was)