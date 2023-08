Libano: riunione ministeriale con il patriarca Rai, focus su crisi politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, ha presieduto oggi una riunione ministeriale consultiva, organizzata presso la residenza estiva del patriarca cattolico maronita Bechara Rai, nel villaggio settentrionale di Diman. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, secondo la quale all’ordine del giorno c’è stata soprattutto l’attuale crisi politica che affligge il Paese. La riunione era già stata annunciata la scorsa settimana, in occasione dell’incontro tra Miqati e il patriarca Rai, come “incontro consultivo sulle questioni nazionali”. Tuttavia, gli esponenti della Corrente patriottica libera (Cpl, a maggioranza cristiano maronita e fondata dall’ex presidente della Repubblica, Michel Aoun) hanno boicottato la riunione, ritenendo “incostituzionali”, per via della scadenza del mandato, gli incontri dell’esecutivo uscente. A tal proposito, il patriarca Rai ha espresso il proprio rammarico per il fatto che “alcuni hanno frainteso l’incontro al di là del suo vero obiettivo”. “Siamo una repubblica parlamentare democratica con due candidati alla presidenza, spetta ai parlamentari esercitare le loro funzioni nel processo di voto. Che un presidente venga eletto o meno, intraprenderemo il dialogo e raggiungeremo un accordo su un terzo candidato”, ha aggiunto Rai, sottolineando che “l’incontro di oggi è aperto e fraterno e teso a discutere delle questioni in modo trasparente e tutto ciò che deve essere detto sarà detto”. Da parte sua, il premier Miqati ha spiegato che la riunione di oggi è stata convocata “per discutere delle questioni comuni del popolo libanese”, in particolare del “rispetto della formula della diversità nell’unità” del Paese, con riferimento al pluralismo confessionale. “Siamo pronti ad essere un ponte di comunicazione tra tutti i libanesi e ad impegnarci nel dialogo su tutte le questioni che li uniscono. Se non possiamo progredire nemmeno nel contesto del dialogo e della convergenza, il paese non se la caverà”, ha aggiunto Miqati. “Il Paese è senza presidente e con un governo ad interim e un parlamento che non si riunisce, i conflitti politici hanno raggiunto il loro apice", ha affermato il premier, aggiungendo: "Siamo pronti a incontrarci ovunque sia necessario per essere un ponte di dialogo e fraternità tra tutti i libanesi". (segue) (Lib)