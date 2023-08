Libano: riunione ministeriale con il patriarca Rai, focus su crisi politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese dei cedri, intanto, è senza presidente della Repubblica dalla scadenza del mandato di Michel Aoun, il 31 ottobre 2022, per mancanza di consenso tra le diverse componenti politiche e dall'autunno del 2019 attraversa una grave crisi economica. Allo stesso modo, ad oggi, non è stato nominato un successore di Salamé il cui mandato scade il 31 luglio. Miqati si era incontrato due volte questa settimana con i quattro vice governatori della Bdl, Wassim Mansouri, Bashir Yakzan, Salim Chahine e Alexander Mouradian, che chiedevano la nomina di un successore e minacciavano di dimettersi in caso di vacanza. (segue) (Lib)