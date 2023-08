Libano: riunione ministeriale con il patriarca Rai, focus su crisi politica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano, intanto, sta affrontando una crisi senza precedenti della valuta bancaria sovrana, che dura da più di tre anni. Dall'inizio di tale crisi, nel 2019, l'economia si è contratta di circa il 40 per cento, la lira libanese ha perso il 98 per cento del suo valore, l'inflazione è a tre cifre e la Banca centrale ha perso due terzi delle riserve in valuta estera. Sebbene l'economia abbia mostrato alcuni segnali di stabilizzazione nel 2022, rimane gravemente depressa, secondo l’Fmi. La stabilizzazione è stata sostenuta dalla fine delle misure per contrastare dalla diffusione del Covid, da un aumento del turismo, da forti afflussi di rimesse e da un graduale miglioramento degli scambi commerciali nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, l'elevata incertezza, le restrizioni del settore bancario e la fornitura di elettricità costosa e molto limitata continuano a ostacolare l'attività economica. Dopo il drammatico deprezzamento del tasso di cambio nel primo trimestre del 2023, l'inflazione è salita al 270 per cento su base annua nell'aprile 2023. Si stima che il deficit fiscale si sia ampliato al 5 per cento del Pil nel 2022, a causa del crollo delle entrate. Si stima, prosegue l’Fmi, che il disavanzo delle partite correnti sia salito a quasi il 30 per cento del Pil, a causa dell'aumento delle importazioni, mentre gli investimenti interni esteri (Ide) sono rimasti bassi, così come altri afflussi finanziari. (segue) (Lib)