Libano: riunione ministeriale con il patriarca Rai, focus su crisi politica (4)

- Le prospettive economiche sono molto incerte e dipendono dalle azioni politiche delle autorità, prosegue il Fondo monetario internazionale. L'attuazione decisa di un piano globale di ripresa economica potrebbe ridurre costantemente gli squilibri e fornire un'ancora politica che contribuirà a ripristinare la fiducia e facilitare il ritorno alla crescita. Tuttavia, il proseguimento dello status quo presenta il rischio maggiore per le prospettive. Ulteriori ritardi delle riforme manterranno bassa la fiducia e aumenterà la dollarizzazione in contanti dell'economia. Il tasso di cambio continuerà a deprezzarsi, mantenendo alta l'inflazione. L'attività economica si sposterà nei settori informali, complicando ulteriormente la riscossione delle entrate fiscali. La Banque du Liban, gravata da perdite irrisolte e mancanza di credibilità, continuerà a perdere riserve internazionali. L'emigrazione, soprattutto tra i professionisti qualificati, può aumentando, minando la crescita futura. Gli investimenti in capitale fisico saranno limitati. Le banche non saranno in grado di estendere in modo significativo il credito e la crescita reale rimarrà contenuta. La posizione esterna sarà molto volatile, con aiuti limitati da parte di partner multilaterali e regionali. Il debito pubblico rimarrà insostenibile poiché è improbabile che la ristrutturazione proceda in assenza di riforme, limitando fortemente la capacità del governo di contrarre prestiti. La fornitura di servizi da parte dello Stato sarà limitata, poiché le basse entrate e la mancanza di finanziamenti costringeranno a un'ulteriore compressione della spesa (investimenti di capitale, occupazione e salari). Le condizioni sociali diventeranno sempre più insostenibili. (Lib)