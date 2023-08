Marcinelle: Perego, vicinanza ai familiari delle vittime sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno ricorre il 68mo anniversario della tragedia mineraria di Marcinelle, nella quale l'8 agosto del 1956 persero la vita 262 minatori, di cui ben 136 erano cittadini italiani. “In questa giornata dedicata a coloro che sul lavoro si sono sacrificati, fino all'estremo costo della vita, desidero esprimere la mia vicinanza a tutti i familiari delle vittime di Marcinelle, alle famiglie di tutte le vittime italiane cadute sul lavoro, ai cari di quanti hanno reso onore all'Italia nel mondo con il loro impegno e con il loro sacrificio, e un sentito grazie a quanti continuano quotidianamente a farlo". Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. “Da 23 anni, cioè a partire dal 2001, l'Italia ha scelto proprio la data dell'8 agosto per ricordare simbolicamente tutti i lavoratori italiani scomparsi nell'esercizio della loro professione, in occasione della "Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo", sottolinea Perego, che aggiunge: "Il ricordo di Marcinelle è così sentito e attuale perché rappresenta l'emblema delle conquiste sociali dei lavoratori italiani. Così come di quelli europei e di tutto il mondo. La promozione di un lavoro equo, tutelato e sostenibile deve essere oggi più che mai al centro della nostra risposta alle gravi conseguenze economiche e sociali determinate dalla pandemia da Covid-19 e dal conflitto Russo-Ucraino. Le Istituzioni, la politica, il mondo imprenditoriale, hanno, quindi, il dovere di adottare tutte quelle misure per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È inaccettabile che si possa morire nel luogo di lavoro”. (Rin)