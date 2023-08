Ambiente: Caramanica (Rea), su situazione cani via Almirante a Foggia Asl inefficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui cani di via Almirante, a Foggia, la "Asl è inefficiente e contraddittoria". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Rivoluzione ecologista animalista, Gabriella Caramanica. "Stiamo continuando a seguire con estrema attenzione la vicenda dei cani di via Almirante a Foggia, di cui Rea tra i primi aveva denunciato criticità e problematiche legate alle condizioni di vita di quegli animali. Una vicenda delicata e complessa che, dopo le nostre segnalazioni, ha visto finalmente la demolizione del manufatto precario, in cui vivevano gli animali poi trasferiti altrove, e di questo non possiamo che esprimere viva soddisfazione - spiega -. Ma per il resto c'è poco da gioire, soprattutto se si legge la comunicazione della Asl foggiana, che in questa situazione sta dimostrando tutta la sua inefficienza. Innanzitutto di carattere formale visto che l'azienda sanitaria ha preferito diramare una nota pubblica anziché rispondere alla nostra pec ufficiale. E, poi, soprattutto di carattere sostanziale considerate le numerose mancanze e omissioni concretizzate dalla Asl stessa, secondo la quale il capannone non avrebbe destato particolare criticità mentre i due cani, monitorati durante il sopralluogo, sarebbero stati in condizioni di salute tali da non destare preoccupazione", aggiunge. (segue) (Com)