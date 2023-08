Ambiente: Caramanica (Rea), su situazione cani via Almirante a Foggia Asl inefficiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E allora - prosegue Caramanica -, perché la struttura presunta abusiva, come la definisce l'Asl, poi è stata demolita? Che fine ha fatto il setter ritrovato nel capannone? Ed è vero che il pastore tedesco presentava rogna e displasia? E ancora, il proprietario è stato sanzionato poiché i due cani non erano microchippati? Siamo di fronte a mancanze gravi ed evidenti da parte della azienda sanitaria competente, che dovrebbe immediatamente chiarire quanto sta accadendo. Che dire, inoltre, del corpo delle guardie zoofile Kronos, che inizialmente si sono mostrate molto disponibili nei nostri riguardi, salvo poi chiudersi in un impietoso silenzio? Nonostante tutto questo immobilismo istituzionale - conclude -, Rea non molla un centimetro e continuerà a chiedere giustizia e trasparenza sulla sorte dei cani di via Almirante". (Com)