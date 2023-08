Torino: in 268 uffici postali della provincia arrivano i servizi Inps per i pensionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 268 uffici postali della provincia di Torino arrivano i servizi Inps per i pensionati. Da oggi è possibile richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello 'OBIS M' che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico nelle sedi postali dei Comuni sotto i 15 mila abitanti della provincia. L’erogazione dei servizi previdenziali rientra nel progetto Polis con gli uffici postali delle piccole comunità che si trasformano nella casa dei servizi digitali attraverso uno sportello unico per rendere più semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Inoltre, negli Uffici Postali dei Comuni di Agliè, Borgomasino, Caravino, Levone, Vico Canavese e Ciconio i cittadini possono già fruire del servizio 'Atti di Volontaria Giurisdizione' con la possibilità di presentare le istanze di 'Nomina Amministratore di Sostegno' e 'Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito'. (Rpi)