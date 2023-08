Sardegna: Carloforte, il Comune ordina il ripristino ambientale a Tacca Rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento per il ripristino della legalità ambientale è stato messo in atto dal Comune di Carloforte nella località di Tacca Rossa, all'interno del cantiere edilizio della storica Villa Paris, risalente alla fine del XIX secolo. Il tutto è scaturito in risposta a un'istanza di accesso civico da parte del Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG), un'associazione ecologista impegnata nella salvaguardia dell'ambiente. L'Area Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Politiche Energetiche e SUAPE del Comune ha condotto approfonditi accertamenti e un sopralluogo lo scorso mese di luglio, dopo aver ricevuto l'istanza di accesso civico e le richieste di intervento del GrIG. Questi controlli hanno rivelato una serie di difformità sostanziali rispetto ai titoli abilitativi rilasciati nel 2021 per la manutenzione straordinaria dei corpi di fabbrica presenti. Un fatto che ha portato all'ordinanza dello scorso 4 agosto che stabilisce il ripristino delle condizioni ambientali precedenti. Le opere realizzate in violazione delle autorizzazioni includono sostituzioni di elementi strutturali della copertura, demolizioni di muretti perimetrali e modifiche alle pavimentazioni esterne, oltre a molte altre alterazioni significative dell'area. (segue) (Rsc)