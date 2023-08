Sardegna: Carloforte, il Comune ordina il ripristino ambientale a Tacca Rossa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Carloforte ha stabilito un termine di 90 giorni per il ripristino ambientale e ha avvertito che in caso di inadempienza, si procederà secondo le norme legali vigenti per il ripristino a spese dei responsabili delle violazioni. Questo importante passo non è solo un atto di responsabilità verso l'ambiente, ma rappresenta anche un segnale tangibile di impegno da parte del Comune di Carloforte nei confronti della legalità edilizia e della tutela del territorio, hanno osservato gli ambientalisti. L'ordinanza è stata comunicata allla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per le violazioni edilizie e paesaggistiche riscontrate, allla Regione autonoma della Sardegna, ai Carabinieri e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. L'Isola di San Pietro ha visto nel corso degli anni un'attività edilizia che ha variato in intensità, ma che ha sempre esercitato una marcata pressione sul territorio e sugli habitat naturali protetti. L'intera isola è soggetta a vincolo paesaggistico e rientra in importanti aree di protezione ambientale, come il sito di importanza comunitaria (S.I.C.) "Isola di San Pietro" e la zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Coste ed entroterra tra Punta Cannone e Punta delle Oche". Questi vincoli sono volti a preservare gli habitat naturali, la fauna e la flora, nonché a tutelare le preziose zone costiere. (Rsc)