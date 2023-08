Stellantis: Bombardieri, confronto su futuro azienda sia trilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Noi riteniamo che il confronto debba essere trilaterale e che, dunque, Stellantis debba sedere al tavolo del ministero per discutere del piano industriale con tutte le parti interessate. È quanto ha sostenuto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, nel corso dell’incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, svoltosi oggi, sul futuro del gruppo automobilistico e del suo indotto. “Stellantis - ha proseguito Bombardieri - non ha chiarito le scelte di fondo e le loro ricadute produttive e occupazionali sul nostro Paese e in alcuni siti non c’è tranquillità sul futuro. Ecco perché chiediamo che Stellantis segga a questo tavolo e si confronti sul piano, ora, anche con il sindacato. Se le riunioni proseguissero, preventivamente, tra governo e azienda - ha precisato Bombardieri - e solo dopo questa prima intesa verrebbero coinvolti i sindacati, il governo si assumerebbe la responsabilità delle scelte di Stellantis. Peraltro, i dubbi da chiarire sono ancora tanti, i tempi inizialmente previsti sono slittati e non è chiaro se l’obiettivo di produrre 1 milione di auto consideri anche i 300 mila veicoli commerciali, ad oggi, già prodotti. Sarebbe complicato, quindi - ha concluso il leader della Uil - prendere atto di un accordo già siglato tra governo e Stellantis, che rischia di essere un alibi per l’azienda rispetto ai confronti che le organizzazioni sindacali stanno facendo nell’interesse dei lavoratori”. (Rin)