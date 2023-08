Strage Bologna: Simeoni (FI), De Angelis ha espresso opinione personale, giusto rimanga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le affermazioni sulla Strage di Bologna "ho trovato profondamente sbagliato chiedere il licenziamento di Marcello De Angelis colpevole, per così dire, di aver espresso la propria opinione". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Giorgio Simeoni di Forza Italia. "La strage avvenuta 43 anni fa alla stazione di Bologna, il più grave attentato alla democrazia dalla nostra storia repubblicana, ha segnato per sempre il nostro Paese e rappresenta ancora oggi una ferita aperta - spiega -. Dopo giorni intensi, e sentimenti contrastanti, su una cosa non sono mai stato in dubbio: per quanto le sue posizioni, chiaramente condizionate da vicende personali, non mi trovino d’accordo, essendo io convinto che quanto stabilito dai giudici con sentenza definitiva rappresenti la verità storica, ho trovato profondamente sbagliato chiedere il licenziamento di Marcello De Angelis colpevole, per così dire, di aver espresso la propria opinione. De Angelis, come tutti, al di là del colore politico, deve poter esprimere sempre liberamente il proprio pensiero, come stabilito dalla nostra Costituzione. Con le sue scuse di ieri - conclude -, spero si possa chiudere questa vicenda e tornare così a parlare dei problemi che quotidianamente affliggono i cittadini del Lazio".(Com)