Fiumicino: bombacarta fa saltare la veranda di un ristorante nella notte

- Ancora una bombacarta fa saltare una vetrina di un locale. È successo stanotte a Fiumicino, in provincia di Roma, al ristorante "Cacio e pepe" di via Passo Buole. Intorno alle 3 del mattino è stata segnalata al 112 un'esplosione forte e sul posto, quando è arrivata la polizia, si avvertiva nettamente ancora l'odore della polvere da sparo. La veranda esterna del locale, in vetro, è andata completamente distrutta. Sono in corso indagini. (Rer)