I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: vice segretaria di Stato Usa Nuland a Niamey, giunta vieta incontro con il presidente Bazoum - La giunta militare del Niger ha proibito alla vice segretaria di Stato Usa Victoria Nuland di incontrare il presidente democraticamente eletto del Paese, Mohamed Bazoum, confinato nella sua residenza ufficiale a seguito del golpe del 26 luglio. Lo ha dichiarato la funzionaria statunitense, che ha indetto una conferenza stampa dopo un incontro di due ore coi leader della giunta a Niamey. "Sono stati piuttosto inflessibili in merito a come intendono procedere, e non intendono farlo a sostegno della costituzione del Niger", ha dichiarato Nuland. La vice segretaria ha aggiunto di aver messo "assolutamente in chiaro il tipo di supporto (al Paese africano) che dovremo legalmente interrompere se l'ordine democratico non verrà ripristinato". Durante la conferenza stampa, Nuland ha espresso preoccupazione per le condizioni del presidente Bazoum, detenuto assieme alla moglie e al figlio. Secondo il quotidiano "Politico", Nuland si è confrontata con il generale Moussa Salaou Barmou - un ufficiale addestrato negli Stati Uniti - e con tre altri colonnelli coinvolti nel colpo di Stato. L'ex capo della guardia presidenziale Abdourahamane Tchiani, leader della giunta, avrebbe invece rifiutato di incontrare la delegazione statunitense. (segue) (Res)