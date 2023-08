I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruanda: giudici d'appello Onu ordinano rilascio immediato per sospetto genocida Felicien Kabuga - I giudici d'appello del Meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali (Mict), istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2010 per svolgere le restanti funzioni del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (Icty) e del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (Ictr), hanno ordinato l'immediato rilascio di Felicien Kabuga, accusato di crimini di guerra nell'ambito del genocidio ruandese, e che il processo nei suoi confronti venga sospeso a tempo indeterminato. A giugno i giudici di un tribunale delle Nazioni Unite per i crimini di guerra hanno stabilito che Kabuga, 90 anni, non fosse idoneo a essere processato a causa della sua demenza senile, ma hanno suggerito che dovrebbero essere seguite procedure alternative. Ora i giudici d'appello hanno respinto questo suggerimento e hanno ordinato a una camera di processo inferiore di lavorare per rilasciarlo. Secondo quanto stabilito dai giudici, il tribunale delle Nazioni Unite per i crimini di guerra ha commesso "un errore di diritto" decidendo che Kabuga dovesse essere processato con una procedura alternativa semplificata nonostante il suo stato di salute. L'uomo d'affari e proprietario di una stazione radio è stato uno degli ultimi sospettati ricercati dal tribunale per i crimini commessi durante il genocidio del 1994 in Ruanda. È accusato di aver diffuso messaggi di odio attraverso la sua stazione radio e di aver motivato i genocidi hutu che in soli 100 giorni, tra l'aprile e il luglio 1994, uccisero più di 800 mila persone di etnia tutsi. Arrestato a Parigi nel 2020 dopo due decenni di latitanza, Kabuga si è dichiarato non colpevole. (segue) (Res)