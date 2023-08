I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: esplosione porto Derince, danneggiate almeno 15 mila tonnellate di grano - Almeno 15 mila tonnellate di grano sono state danneggiate dall’esplosione avvenuta ieri pomeriggio in un silo di grano gestito dall’Ufficio cerealicolo turco (Tmo), situato nell’area portuale di Derince, nella provincia di Kocaeli, nel nord-ovest del Paese. Lo ha riferito lo stesso Tmo, spiegando che la capacità totale del porto è di 95 mila tonnellate e che nel silo dove è avvenuta l’esplosione c’erano scorte per 75 mila tonnellate. “Secondo le prime revisioni, circa il 20 percento di questo stock è stato danneggiato”, precisa l’autorità turca. Almeno dodici persone sono rimaste ferite nell’esplosione. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare ed è in corso un’indagine per appurare se sia trattato di un sabotaggio. (segue) (Res)