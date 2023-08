© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Cisgiordania, Forze difesa israeliane demoliscono abitazione di un “terrorista” - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno demolito questa mattina l’abitazione del 49enne palestinese Abdul Fattah Kharushah, nel campo profughi di Askar, a est di Nablus, in Cisgiordania. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, Kharushah, presunto membro del movimento islamista Hamas, al potere a Gaza, è accusato dalle autorità israeliane di aver ferito a colpi di arma da fuoco due israeliani nei pressi del villaggio di Huwara, lo scorso 19 marzo. Secondo “Wafa”, inoltre, le Idf hanno “costretto circa 60 palestinesi, inclusi 20 minori, le cui case si trovano nei pressi dell’abitazione di Kharushah, ad abbandonare la zona, trattenendoli per breve tempo in una moschea”. Decine di giovani palestinesi hanno tentato di opporsi all’ingresso delle Idf nel campo di Askar e, negli scontri che ne sono nati, decine di loro sono rimasti feriti. Secondo la sede della Mezzaluna rossa di Nablus, 58 palestinesi hanno accusato sintomi da asfissia a causa dei lacrimogeni utilizzati dalle Idf per disperdere la folla, mentre due palestinesi sono stati colpiti da proiettili. Contestualmente, le Idf hanno lanciato una campagna di arresti in Cisgiordania, trattenendo 25 palestinesi, per la maggior parte ex detenuti liberati. Tredici arresti sono stati effettuati a Ramallah, tre a Gerusalemme, quattro nell’area di Jenin, tre a Betlemme e due a Hebron. (segue) (Res)