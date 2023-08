I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: 10 morti in un attacco dello Stato islamico nella provincia di Raqqa - E' salito a dieci morti tra le file delle forze armate siriane e sei feriti il bilancio dell'attacco perpetrato dallo Stato islamico contro la cittadina di Maadan Ateeq, nella campagna a est della provincia di Raqqa, ex capitale del sedicente califfato in Siria. Lo riferisce quest'oggi l'Osservatorio siriano per i diritti umani, Ong con sede a Londra ma con una vasta rete informativa sul campo, aggiungendo che "alcune persone ferite versano in gravi condizioni". Lo Stato islamico ha attaccato le postazioni dell'esercito regolare siriano a i Maadan Ateeq prendendo di mira veicoli militari, case prefabbricate e posti di blocco. Le “bandiere nere” hanno controllato il sito per diverse ore, recandosi poi verso una destinazione sconosciuta. Le forze armate siriane hanno in seguito portato rinforzi nell'area e imposto un cordone di sicurezza. (segue) (Res)