- Libano: Amnesty International invita a porre fine a procedimenti contro giornalisti e attivisti - Le autorità del Libano “dovrebbero porre immediatamente fine a ogni forma di azione giudiziaria contro giornalisti, difensori dei diritti umani, attivisti e altri individui che criticano i rappresentanti dello Stato”. È l’appello lanciato dall’organizzazione Amnesty International (Ai), oggi, al Parlamento libanese, esortandolo ad abolire o riformare tutte le leggi in materia di insulto e diffamazione, nel quadro della campagna “#MyOpinionIsNotaCrime”, in difesa dei diritti di giornalisti e attivisti politici. Tale appello giunge in un momento in cui in Libano sono in corso diversi procedimenti giudiziari ai danni di coloro che hanno espresso critiche nei confronti di esponenti politici, funzionari della sicurezza, autorità giudiziarie e religiose. Lo scorso luglio, ad esempio, un tribunale ha condannato la giornalista Dima Sadek a un anno di detenzione e a una sanzione pecuniaria di 110 milioni di lire libanesi (1.200 dollari circa), per “diffamazione e istigazione”, per aver criticato la Corrente patriottica libera (Cpl, partito a maggioranza maronita fondato dall’ex presidente della Repubblica, Michel Aoun) su X, precedentemente noto come Twitter. “Il caso di Dima Sadek è una parodia e un esempio di come le leggi penali arcaiche vengano militarizzate per punire o silenziare la dissidenza. La sua condanna a una pena detentiva invia un messaggio spaventoso ai giornalisti meno noti nel paese e dissuaderà le persone dal parlare contro i potenti - che siano rappresentanti dello Stato, leader di partiti politici o figure religiose - specialmente in un'epoca in cui l'impunità è endemica”, ha dichiarato Aya Majzoub, direttrice associata di Amnesty International per il Medio Oriente e l'Africa del Nord, aggiungendo che “le leggi libanesi sull'insulto e la diffamazione sono progettate per proteggere le persone al potere da qualsiasi forma di critica”. (segue) (Res)