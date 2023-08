© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Terna firma con commissione Ue finanziamento di 307 milioni per interconnessione elettrica Italia-Tunisia - Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione italiana, e Steg, la società tunisina dell'elettricità e del gas, hanno firmato con la Commissione europea il Grant Agreement che dà il via al finanziamento di 307 milioni di euro destinato all'interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia, il ponte energetico invisibile, denominato "Elmed", che collegherà l'Europa e il Nord Africa. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui l'opera, il cui procedimento autorizzativo è stato avviato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica a fine 2022, è previsto un investimento complessivo di circa 850 milioni di euro. Di questi, 307 milioni di euro sono stati appunto stanziati dalla Commissione europea tramite Connecting europe facility (Cef), il fondo dell'Ue destinato allo sviluppo di progetti chiave per il potenziamento delle infrastrutture energetiche comunitarie. Per la prima volta fondi Cef sono stati assegnati a un'opera infrastrutturale di uno stato membro e uno Stato Terzo. "La firma del Grant Agreement segna un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un'opera strategica per il sistema elettrico dei due Paesi e dell'intera Europa", ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato di Terna. "Elmed abiliterà lo sviluppo delle energie rinnovabili e, allo stesso tempo, consentirà benefici economici e industriali, attraendo investimenti e creando nuovi posti di lavoro". (segue) (Res)