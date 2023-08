I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Saied, migranti da noi trattati con umanità - La Tunisia si occupa dei migranti irregolari “con umanità”, riservando loro “un trattamento che non troverebbero in molti altri Paesi”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica tunisina, Kaies Saied, in un incontro tenuto ieri con il nuovo primo ministro, Ahmed Hachani, al palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione del capo dello Stato. Il leader tunisino ha denunciato “il silenzio sospetto di molte organizzazioni e associazioni internazionali”, che secondo Saied “fingono di proteggere” i migranti mentre in realtà “diffondono false dichiarazioni che non hanno nulla a che vedere con la realtà”. Nei giorni scorsi, il vice portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq, aveva chiesto alle autorità tunisine di porre fine “all'espulsione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo dalla Tunisia ai confini con la Libia e anche con l'Algeria”, avvertendo che “diversi sono morti" al confine tunisino con la Libia, mentre "centinaia, tra cui donne incinte e bambini, sarebbero rimasti bloccati in condizioni estremamente disastrose con scarso accesso a cibo e acqua". (segue) (Res)