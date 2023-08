I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Saied ordina “epurazioni” nella pubblica amministrazione - Il presidente della Repubblica tunisina, Kaies Saied, ha annunciato un decreto per “epurare la pubblica amministrazione da coloro che vi si sono infiltrati indebitamente, per più di un decennio, e che sono diventati di ostacolo all'azione dello Stato”. Lo ha dichiarato lo stesso capo dello Stato in un incontro tenuto ieri con il nuovo primo ministro, Ahmed Hachani, al palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale. L'incontro ha affrontato la situazione generale del Paese e l'andamento dei lavori del governo in tutti i settori. Spazio è stato dato anche "all'aumento sproporzionato dei prezzi, che danneggia sia il produttore che il consumatore, e avvantaggia solo i circuiti di distribuzione qualificati, ma che lavorano per affamare i cittadini, con il sostegno delle lobby della corruzione", ha riferito la presidenza in una dichiarazione. "Lo Stato non starà a guardare di fronte a questa situazione, in modo che la legge sia applicata a tutti", ha promesso Saied. Il capo dello Stato ha anche affermato “la necessità di scegliere i funzionari sulla base del loro senso di responsabilità, fermo restando che la competenza, se non è accompagnata dall'integrità, non può essere un criterio di scelta”. (segue) (Res)