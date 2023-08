© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: deputato Al Jahani, nuovo presidente "Senato" cancellerà piano d’azione per elezioni - Il neoeletto presidente dell’Alto consiglio di Stato della Libia, Muhammad Takala, potrebbe cancellare il piano d’azione concordato durante il mandato del suo predecessore, Khaled al Mishri, per portare il Paese alle elezioni. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” il deputato della Camera dei rappresentanti, Essam al Jahani. Il deputato, inoltre, ha ventilato l’ipotesi che l’elezione di Takala alla guida della camera alta del Parlamento libico possa ostacolare la linea politica del presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, a sostegno del comitato misto 6+6 (costituito da sei membri della Camera dei rappresentanti e da sei membri dell’Alto consiglio di Stato). Infatti, secondo Al Jahani, l’avvicendamento alla testa dell’Alto consiglio di Stato potrebbe dipendere da una “volontà internazionale” di sostenere esclusivamente l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, osteggiando, di contro, un processo elettorale fondato sulla sinergia tra camera bassa e camera alta del Parlamento, che è alla base della stessa esistenza del comitato 6+6, cui Takala non sarebbe favorevole. Questo cambiamento, secondo Al Jahani, potrebbe dunque “riportare al punto di partenza” il dialogo tra Camera dei rappresentanti e Alto consiglio di Stato, spostando gli equilibri a favore non solo di Bathily, ma anche del premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba. (Res)