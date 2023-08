© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: raduno mondiale scoutismo chiude in anticipo a causa del tifone Khanun - Il 25esimo World Scout Jamboree, il raduno mondiale dello scoutismo in corso in Corea del Sud, già colpito dall'ondata di calore dei giorni scorsi, si è chiuso con una settimana di anticipo a causa dell'arrivo del tifone Khanun, già responsabile di alluvioni e danni in Cina e nel sud del Giappone. Saemangeum, località coreana che ospita l'evento, è teatro già da ieri di piogge intense, dopo giorni di temperature superiori ai 30 gradi centigradi che hanno causato centinaia di colpi di calore, e spinto diversi gruppi scout a interrompere anticipatamente la partecipazione all'evento, che all'apertura contava quasi 40mila giovani provenienti da tutto il mondo. (segue) (Res)